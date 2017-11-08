Из Чебоксарского водохранилища отправили на переработку 38 фур с топляком

Чебоксары, , 09:01 — REGNUM Около 300 кубических метров плавающего мусора (38 полных грузовых автомашин) Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») отправила в переработку. В большинстве это были затонувшие деревья — топляк, выловленный за навигацию 2016−2017 годов, сообщили ИА REGNUM на станции.

Выловленный мусор передан специализированному предприятию. Древесину отправили в переработку — для хозяйственных нужд организаций и населения. Остальная часть хлама, непригодная для вторичного использования, вывезена на полигон.

«Так как часть инженерной защиты Чебоксарского водохранилища до настоящего времени не достроена, а остальные сооружения созданы на НПУ (нормальный подпорный уровень) 68 метров и поэтому на непроектной отметке 63 метра зачастую не работают, под воздействием воды продолжается разрушение берегов водоема, особенно в сильное половодье. Деревья, обрушившиеся с незащищенных склонов, тонут в Волге. Там древесина вступает в реакцию с водой, воздухом и донными отложениями. Так образуются вредные вещества, которые ухудшают экологическое состояние Чебоксарского водохранилища. В результате пагубного влияния топляка вытесняется кислород, страдает качество воды, гибнет рыба. Плывущие бревна создают угрозу аварий и пробоин для судов. Отдыхающие на воде могут получить серьезные травмы», — говорят на Чебоксарской ГЭС.

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В акватории верхнего бьефа мусор поднимают из воды при помощи плавучего крана. Чтобы обеспечить безопасную работу гидротурбин, специалисты Чебоксарской ГЭС, а также дочерних компаний РусГидро — АО «Гидроремонт ВКК» и АО «Транспортная компания РусГидро» — ежегодно с весны и до осени очищают от топляка Волгу в верхнем бьефе гидроузла. Энергетики отмечают, что дополнительные сложности при вылове древесины возникают из-за работы Чебоксарской ГЭС на непроектной отметке: при пониженном уровне воды 63 м специальные конструкции не могут полностью защитить сороудерживающие решетки перед гидроагрегатами от бревен и другого крупногабаритного мусора.

В 2017 году из-за растянувшего по времени паводка плавучего мусора было намного меньше, чем в прежние годы. Однако при сильном половодье, как это было, например, в

2012 году, объемы топляка значительно возрастают.

«На Чебоксарской ГЭС строго соблюдаются требования природоохранного законодательства в области обращения с отходами, охраны водной среды и атмосферного воздуха», — подчёркивает директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков.

На реализацию программы экологической политики, базирующейся на принципах энергосбережения и рационального использования природных и энергетических ресурсов, а также снижения возможного негативного влияния на окружающую среду, в 2009—2017 году направлено более 180 млн рублей.

Напомним, в рамках Года экологии Чебоксарская ГЭС провела ряд благотворительных акций: выпустила в Чебоксарское водохранилище 11 тысяч мальков стерляди, занесенной в Красную книгу, профинансировала летний полевой лагерь «Школа дикой природы» для юных экологов на особо охраняемой природной территории «Озеро Малое Лебединое», открыла эколого-туристическую тропу и научную лабораторию для юннатов, очистила берег Волги на акции «оБерегай». Проект Чебоксарской ГЭС по восстановлению популяции белок на ООПТ «Ельниковская роща» занял третье место на всероссийском конкурсе «МедиаТЭК».

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