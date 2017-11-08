Пермский перевозчик выставил на продажу свой автопарк

Пермь, , 07:40 — REGNUM В Перми ООО «Закамский автобус» продает автопарк на Автозаводской, 5. Участок в 4,7 га, гаражи и ряд других строений продаются за 110 млн рублей, сообщают СМИ.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года на предприятии введена процедура внешнего наблюдения. Добавим, что собственником имущественного комплекса организация стала в 2013 году. Покупка автопарка проходила со скандалом. У депутатского корпуса города возникли претензии к сделке. Последовали судебные тяжбы и решение о том, что имущество автопарка должно быть возвращено в собственность города, а ранее уплаченные за сделку денежные средства — «Закамскому автобусу».

Такой вердикт не устроил чиновников мэрии. Рассматривался вопрос заключения мирового соглашения, однако такое решение не устроило перевозчика, поскольку за отказ гордумы от взыскания имущества «Закамский автобус» должен был отказаться от взыскания почти 142 млн рублей из бюджета Перми.

Впоследствии перевозчик потребовал признать сделку ничтожной, поскольку вскрылся факт того, что на земельный участок имеют права сразу два собственника.

Долг банку в 79 млн рублей стал поводом для обращения кредитной организации в суд с требованием признать перевозчика банкротом. В 2013 году ООО «Закамский автобус» выкупило парк за 142 млн рублей, использовав банковский кредит в размере 112,8 млн рублей.