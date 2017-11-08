Очередь кредиторов начнут двигать 15 ноября: банкротство «Татагропромбанка»

Казань, , 05:43 — REGNUM Долги обанкроченного «Татагропромбанка», входящего в неофициальную банковскую группу другого банкрота — «Татфондбанка» (ТФБ), на начало ноября 2017 года превышают 1,748 млрд рублей и за сентябрь-октябрь выросли на 0,178 млрд рублей. Из поданных 133 заявлений на сумму более 1,773 млрд рублей в реестр кредиторов включены 124. Выплаты кредиторам первой очереди, которых насчитывается 108, начнут 15 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт конкурсного управляющего.

С первой очередью расчёты продлятся до 14 февраля 2018 года. За этот период выплаты будут произведены по 7,77% от суммы установленных требований.

Общая сумма предъявленных долгов первой очереди кредиторов — свыше 1,634 млрд рублей. Оставшиеся 16 заявителей, истребующих у банка задолженность в размере более 114,135 млн рублей, приходятся на третью очередь.

Между тем, после удовлетворения «очередников» банк должен будет погасить долги ещё перед шестью кредиторами. Им он задолжал 9,559 млн рублей.

Напомним, крупнейший акционер банка с долей 46,58% ООО «Новая нефтехимия», конечным владельцем которого является экс-председатель правления «Татфондбанка», находится на первом этапе банкротства. Наблюдение в отношении ООО установлено судом с 19 октября 2017 года по 30 января 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам банк лишился лицензии после того, как проблемы начались у ТФБ, с которым он связан через крупнейшего акционера. Основанием для отзыва в апреле 2017 года стала финансовая «прореха», потянувшая на 0,6 млрд рублей и появившаяся из-за того, что кредитная организация давала в долг другим банкам. После инвентаризации обнаружились десять просроченных межбанковских кредитов, выданных банкротам «Татфондбанку» и «ИнтехБанку». Сумма задолженности по ним превышала 840 млн рублей.

Банкротом казанский банк Арбитражный суд Татарии признал 22 мая 2017 года. В отношении него ввели конкурсное производство до 21 мая 2018 года.

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