Акции приготовленной к продаже «АЛРОСА-Нюрба» подешевели на 32%

Якутск, , 05:24 — REGNUM Акции компании «АЛРОСА-Нюрба» упали в цене до 11 875 рублей за штуку. Эта информация указана в решении собрания акционеров организации, 3 ноября рекомендовавшего начислять дивиденды, исходя из такой стоимости ценных бумаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для сравнения, по итогам девяти месяцев 2016 года стоимость одной акции «АЛРОСА-Нюрба» определялась в 17 500 рублей — дороже, чем сейчас, на 32%.

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Дивиденды от компании тогда составляли 14 млрд рублей, а теперь, по итогам трёх кварталов 2017 года, всего 9,5 млрд.

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 финансового года в размере 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, что составит 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию», — говорится в решении, принятом по итогам созыва совета директоров (наблюдательного совета) компании.

«Дивиденты от «АЛРОСА-Нюрба» упали почти на 40%. Намного больше прогноза. Значит дивиденды от большой АЛРОСА упадут где-то в этих пределах, если не больше», — комментирует снижение цены акций редактор регионального информационного ресурса YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.

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Падение особо неприятно на фоне намерения правительства Якутии продать 10-процентный пакет ценных бумаг нюрбинской «дочки» АЛРОСА. По цене 11 875 рублей за штуку стоимость этих 80 000 акций (10%) составит всего 950 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжения под номером 955-р «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)», где говорится о намерении приватизировать десятую часть ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба» было подписано председателем правительства Евгением Чекиным 10 августа 2017 года. За этот актив тогда собирались получить почти 12 млрд рублей, и внести эти деньги в уставный капитал акционерного общества «РИК Плюс».

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Напомним, намерение продать 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» было встречено в Якутии возмущением общественников и депутатов. Активно высказывавшийся против этой сделки теперь уже экс-глава Нюрбинского района Борис Попов в декабре 2016 года был задержан за превышение должностных полномочий, проявившемся в несвоевременном перечислении средств подрядчику строительства детского сада в селе Кюндядя. Истинной причиной его уголовного преследования жители муниципалитета считают нежелание продавать акции нюрбинской «дочки» АЛРОСА.