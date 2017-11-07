Годовая инфляция в России замедлилась

Москва, , 18:31 — REGNUM Годовая инфляция в России в октябре текущего года замедлилась до 2,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные сегодня, 7 ноября.

Потребительские цены за первые девять месяцев выросли на 1,9%. В двенадцати регионах РФ их прирост составил 0,4% и выше. Так, в Смоленской и Сахалинской областях, а также в Ставропольском крае потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6%.

Такой рост произошел из-за того, что в Смоленской области цены на продукты увеличились на 1,3%, а в Ставропольском крае — на 1,4%. В Сахалинской области рост цен вызвало подорожание непродовольственных товаров на 1,2%.

В то же время потребительские цены снизились на 0,1−0,2% в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях благодаря снижению цен и тарифов на услуги на 0,2−0,9%. Кроме того, в Новосибирской области на 0,3% снизились цены на непродовольственные товары.

В Москве цены выросли на 0,3%, а в Санкт-Петербурге — на 0,2%. Всего с начала 2017 года цены в этих городах поднялись на 3,1%.

Ранее Центробанк опубликовал отчет, в котором говорится, что большинство жителей России не верит в замедление инфляции в стране до 3%. Согласно результатам опроса, 56% считают, что прирост потребительских цен по итогам текущего года составит «значительно выше, чем 4%». Вместе с тем 75% респондентов отметили, что за предыдущий год цены росли быстрее, чем раньше.

Читайте ранее в этом сюжете: В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%