Продление льготного НДС на авиаперевозки внутри РФ рекомендовали к I чтению

Москва, , 18:12 — REGNUM Правительственный законопроект, продлевающий льготное налогообложение внутренних авиаперевозок, профильный комитет по бюджету и налогам принял в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

По действующим сегодня законам, услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа облагаются налогом на добавленную стоимость по льготной ставке — 10%. Такие нормы действуют до 1 января 2018 года.

При этом на услуги по перелетам граждан РФ в Крым и Севастополь до 1 января 2019 года распространяется нулевая ставка НДС.

Авторы законопроекта предлагают продлить срок применения льготной ставки НДС при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа до 1 января 2021 года.

В правительстве отмечают, что из-за таких нововведений в федеральный бюджет поступит на 31,8 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее. Впрочем, каким образом планируется компенсировать выпадающие доходы, не уточняется.