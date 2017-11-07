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Акции Сбербанка ползут вверх

Экономика

Кредитная организация вскоре выпустит финансовый отчет

Акции Сбербанка ползут вверх
Юлия Комбакова © ИА Красная весна
Сбербанк

Москва, 7 ноября 2017, 18:02 — REGNUM  Акции крупнейшего в России коммерческого банка — Сбербанка в ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже выросла и на 4,1% — до 201,71 рубля за обычную акцию, тем самым, обновив исторический максимум. Об этом сегодня, 7 ноября, свидетельствуют данные торгов на ММВБ.

Привилегированные акции Сбербанка прибавили 3,3%, достигнув отметки 165,8 рубля за бумагу.

После первого пикового роста произошла небольшая коррекция, которая во второй половине дня сменилась новым ростом. В итоге обычные акции Сбербанка достигли отметки в 205 рубля за штуку.

8 ноября Сбербанк планирует опубликовать финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — октябрь 2017 года.

Известно, что по итогам первых девяти месяцев 2017 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 31,7% и составила 496 млрд руб.

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Банковское дело

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