Акции Сбербанка ползут вверх

Москва, , 18:02 — REGNUM Акции крупнейшего в России коммерческого банка — Сбербанка в ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже выросла и на 4,1% — до 201,71 рубля за обычную акцию, тем самым, обновив исторический максимум. Об этом сегодня, 7 ноября, свидетельствуют данные торгов на ММВБ.

Привилегированные акции Сбербанка прибавили 3,3%, достигнув отметки 165,8 рубля за бумагу.

После первого пикового роста произошла небольшая коррекция, которая во второй половине дня сменилась новым ростом. В итоге обычные акции Сбербанка достигли отметки в 205 рубля за штуку.

8 ноября Сбербанк планирует опубликовать финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — октябрь 2017 года.

Известно, что по итогам первых девяти месяцев 2017 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 31,7% и составила 496 млрд руб.