Литва готовится к переговорам с Россией о выходе из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 18:02 — REGNUM В литовском парламентском комитете по делам Европы вице-министр энергетики Литвы Эгидиюс Пурлис представил информацию о ходе переговоров по вопросу соглашения России, Белоруссии и ЕС относительно электросистем стран Прибалтики, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в канцелярии Сейма Литвы.

Вице-министр отметил, что идет «интенсивное сотрудничество в разных форматах — как с региональными партнерами латышами, эстонцами и поляками, так и с Еврокомиссией».

Пурлис сказал, что в формате плана соединения прибалтийского энергетического рынка (англ. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) сформирована специализированная рабочая группа по вопросу синхронизации с европейскими сетями, которая 12 апреля 2017 года утвердила исследование Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, в котором синхронизация с континентальными сетями Европы названа экономически «самым выгодным сценарием».

3 ноября литовский парламентский комитет по делам Европы подтвердил решение «О ходе переговоров по вопросу соглашения России, Белоруссии и ЕС относительно действия электросистем стран Прибалтики»

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Комитет согласен с тем, что для достижения прогресса, установления способа подключения к континентальным сетям Европы через Польшу и обеспечения финансирования проекта на средства ЕС, в первом квартале 2018 года необходимо выполнить динамичное исследование и самое позднее до середины 2018 года достигнуть окончательного политического соглашения.

По мнению комитета, в ходе подготовки к десинхронизации от БРЭЛЛ (IPS/UPS) и синхронизации с континентальными сетями Европы должны быть оценены возможности стран Прибалтики работать изолированно, и с этой целью в 2019 году нужно организовать пробную работу в изолированном режиме.

По поводу выполнения решения комитет решил обратиться в министерство энергетики и министерство иностранных дел.

Переговоры по вопросу соглашения России, Белоруссии и ЕС относительно действия электросистем стран Прибалтики остановлены с 2013 года. Последний раз в формате BEMIP переговоры по вопросу соглашения обсуждались 25 июня 2015 года, когда было констатировано, что пока что нет достаточного прогресса в ходе приговоров о направлении и способе синхронизации, поэтому переговоры не были возобновлены.

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