Назначен директор КУ ОО «Орелгосзаказчик» — третий с начала года

Орел, , 17:26 — REGNUM Пост директора КУ ОО «Орелгосзаказчик» займет Сергей Волков. Соответствующее решение принял врио губернатора Андрей Клычков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительстве 7 ноября.

Сергей Волков — депутат Орловского облсовета, до этого был главой орловского города Мценск, а еще раньше — замруководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

«В первую очередь, на мой взгляд, необходимо консолидировать коллектив «Орелгосзаказчик», чтобы настроить его на нормальную работу», — сообщил о планах сам Волков.

В числе приоритетных направлений работы он назвал качественную подготовку документации, своевременное проведение конкурсных процедур и эффективное освоение лимитов бюджетных средств в установленные сроки.

При этом Волков намерен совмещать и работу на посту депутата облсовета.

Сергей Волков стал уже третьим руководителем КУ ОО «Орелгосзаказчик» с начала 2017 года. В апреле этого года учреждение возглавил Алексей Васильев, который проработал на посту около полугода — в сентябре его сменил Анатолий Гаращенко, до этого возглавлявший Управление государственной жилищной инспекции Орловской области.

Что касается Гаращенко, то он вернется на свое прежнее место в Жилинспекцию.

Кстати, в октябре местные СМИ сообщили, что заместителем руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» назначен сын бывшего сити-менеджера Орла, а ныне — заместителя председателя правительства Андрея Усикова. Впрочем, на сайте КУ ОО «Орелгосзаказчик» в перечне сотрудников человек с такой фамилией не значится.

Казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (учредитель — Орловская область) подведомственно департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и реализует часть его полномочий в сфере строительства социально значимых объектов и дорожной деятельности. В частности, учреждение занимается организацией содержания, ремонта, капремонта, реконструкцией, строительством автодорог, а также осуществляет закупки для государственных нужд Орловской области.