Министр сельского хозяйства РФ открыл новые предприятия в Калужской обл

Калуга, , 17:23 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, Калужскую область с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. В сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова и руководителя регионального профильного ведомства Леонида Громова, а также заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Оксаны Лут Александр Ткачев принял участие в открытии новых производств ООО «Калужская нива» в Ферзиковском районе.

В деревне Аристово торжественно открыли крупный животноводческий комплекс для содержания двух тысяч восьмисот голов — коров голштинской породы.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе осмотра комплекса президент компании «ЭкоНива», в состав которой входит ООО «Калужская нива», Штефан Дюрр рассказал о хозяйстве, особо подчеркнув, что здесь применяются самые современные технологии. В настоящее время ООО «Калужская нива» реализует инвестиционные проекты на территории трех районов нашей области — Перемышльского, Ферзиковского и Козельского. Ежедневно в хозяйствах получают 210 тонн молока. Предприятие является племзаводом по разведению скота бурой швицкой и голштинской пород.

В создание комплекса в Аристово вложено 2,5 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда — заемные средства АО «Россельхозбанк». Здесь уже содержится 1500 коров, остальные будут завезены до конца года. В структуру предприятия входят три коровника на 850, 900 и 1050 голов, родильное отделение, силосная площадка. В большом доильном зале функционирует «карусель» на 72 места, в малом — «елочка» для новотельных животных на 16 мест. Установлено охладительное оборудование, индивидуальные домики для телят, навес для комбикормов, предусмотрены выгульные площадки между дворами. Планируемая производственная мощность — более 20 тысяч тонн молока в год.

Выступая на церемонии открытия, Александр Ткачев положительно оценил меры поддержки развития молочного животноводства в Калужской области, особо отметив, что производство молока является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в России. Новый комплекс в Аристово он назвал крупнейшим в стране.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Ткачев отметил, что в Калужской области активно привлекают инвестиции не только в промышленное производство, но и в сельское хозяйство, также много внимания уделяют введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Все это, по мнению федерального министра, позволит области через пять — семь лет войти в пятерку российских регионов — лидеров сельскохозяйственного производства. «Сельское хозяйство становится дайвером роста экономики Калужской области и заслуживает поддержки со стороны федерального центра. Задел, который здесь создается, — будущее этой территории. А для других регионов — пример того, как нужно поддерживать сельское хозяйство», — подчеркнул Александр Ткачев, оценивая успехи Калужской области.

По мнению Анатолия Артамонова, очевидные положительные перемены в отрасли стали возможны в первую очередь благодаря постоянному вниманию к сельскому хозяйству со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина, а также российского правительства и федерального профильного министерства. При этом губернатор заметил, что каждая территория должна развивать те направления, которые дают хорошую отдачу: «Для нашей области это молочное и мясное животноводство». Обращаясь к руководителям сельхозпредприятий, глава региона особо отметил, что при организации производства необходимо «ориентироваться на технологии завтрашнего дня». Только в этом случае, по его мнению, можно рассчитывать на прибыль и удовлетворение от собственного труда.

Анатолий Артамонов поблагодарил президента компании «ЭкоНива» Штефана Дюрра за эффективную работу в Калужской области, а также руководство АО «Россельхозбанк» — за конструктивное сотрудничество с инвесторами по реализации в регионе сельскохозяйственных проектов.

Говоря о будущем комплекса в Аристово, губернатор подчеркнул: «Введение в строй таких современных высокомеханизированных животноводческих комплексов с привлекательными условиями труда повышает престиж работы в животноводстве и в конечном итоге продуктивность всей отрасли».

В ходе торжественной церемонии открытия состоялось вручение наград Министерства сельского хозяйства РФ и почетных грамот губернатора Калужской области лучшим работникам агропромышленного комплекса региона.

В этот же день Александр Ткачев и Анатолий Артамонов побывали в деревне Сугоново Ферзиковского района, где состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего животноводческого комплекса на 2800 голов дойного стада, также принадлежащего ООО «Калужская нива». Ввод его в эксплуатацию намечен на 2018 год. Мощность комплекса составит 22 тысячи тонн молока в год, объем инвестиций — более 2,9 миллиардов рублей.

В ходе мероприятия почетные гости заложили в основание строительства символическую капсулу времени с посланием будущим поколениям.

Справка. В настоящее время агропромышленный комплекс Калужской области — это 219 сельхозпредприятий, 45 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 750 фермерских хозяйств, более 100 тысяч личных хозяйств. За последние 5 лет среднегодовой рост валовой сельхозпродукции составил более 3,7 процента.

За 9 месяцев текущего года объем производства валовой сельхозпродукции составил более 36 миллиардов 344 миллионов рублей, что на 6,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. За это время животноводческие комплексы области произвели более 228 тысяч тонн высококачественного молока.

Область вышла на четвертое место в ЦФО по надоям молока. На одну фуражную корову сегодня приходится более 6,5 тысяч литров в год. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. В регионе работает 32 роботизированные фермы, введены в эксплуатацию 124 установки.

Программно-целевой метод поддержки сельхозпроизводства за 10 лет позволил увеличить производительность труда на селе в 4 раза, заработную плату более чем в 4,6 раза.

Компания «Калужская нива» стала ведущим производителем высококачественного молока не только в России, но и в Европе.