«Росатом» может софинансировать детский технопарк «Кванториум» в Глазове

Москва, , 17:19 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» и АО «ТВЭЛ» готовы участвовать в проекте по созданию детского технопарка «Кванториум» в Глазове на условиях софинансирования. Также средства направит бюджет Удмуртии и администрация Глазова, сообщает ИА REGNUM. Переговоры по этому и другим вопросам состоялись в Москве с участием и.о. зампреда правительства республики Анастасии Муталенко и руководителя управления по работе с регионами «Росатома» Андрея Полосина.

Напомним, соглашение о создании сети детских технопарков на территории Удмуртии подписали во время визита президента РФ Владимира Путина в июне 2017 года правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред. Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в области развития молодежи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность. В планах концерна — сформировать в регионе образовательный кластер, который позволит готовить кадры для предприятия еще на уровне общеобразовательной школы.

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Кроме того, в рамках встречи представителей республики и «Росатома» обсуждалось создание в Глазове территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), получение соответствующего статуса намечено на ближайшие сроки. Госкорпорация поддерживает инициативу Удмуртии о создании новой ТОСЭР. Заявка Глазова, дополненная новыми проектами, будет направлена в Минэкономразвития России до 31 декабря.

В частности, одним из направлений деятельности «Росатома» является развитие медицинской диагностики и лучевой терапии, применяемой при лечении онкологических заболеваний в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством России и ведущими производителями в отечественной отрасли. Правительство Удмуртии рассмотрит предложения АО «Русатом Хэлскеа» по созданию центра ядерной медицины в Глазове.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе встречи министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в конце августа с руководителями медицинских организаций и представителями медицинской общественности республики Удмуртия выступила с предложением создавать медицинские кванты в рамках федерального образовательного проекта «Кванториум». «На сегодняшний день у нас сформирован очевидный запрос на медицинские кванты — в области биотехнологии, IT-медицины, архитектуры медицинского оборудования, генной инженерии», — отметил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

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В сентябре в Ижевске открылся первый «Кванториум». При этом власти республики заявляли о желании открывать детские технопарки и в моногородах.

Удмуртия вошла в число регионов, которые получили на открытие «Кванториума» субсидию в размере 57,1 млн рублей из федерального бюджета в 2017 году, республиканский бюджет направит на эти цели 24,4 млн рублей.