Иран вновь предложил Туркмении решить газовый спор в досудебном порядке

Ашхабад, , 16:56 — REGNUM «У Ирана все еще есть время для подачи в международный арбитраж судебного иска против Туркмении, но любой вопрос, на мой взгляд, может быть урегулирован на переговорах», — заявил директор Иранской национальной газовой компании Хамид Реза Араки, пишет газета «Financial tribune».

По мнению официального Тегерана, принятое в декабре 2016 года Ашхабадом в одностороннем порядке решение о прекращении поставок природного газа в Иран, а также увеличение цены на голубое топливо с $40 до $360 (с 2 338 до 21 044 рублей) за тысячу кубометров являются нарушением ранее заключенного между правительствами этих стран соглашения.

«Туркменгаз» — государственная газовая компания, и не может в одностороннем порядке отключить газоснабжение, даже если у Ирана будут неоплаченные взносы», — подчеркнул Араки.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2016 года госконцерн «Туркменгаз» потребовал от Тегерана незамедлительно погасить долг в размере $1,8 млрд (105,22 млрд рублей по текущему курсу) за природный газ, поставленный в период действия введенных западными странами антииранских «санкций».

Иранское правительство с озвученной суммой не согласилось. В итоге в начале 2017 года Туркмения прекратила экспорт голубого топлива в северные провинции Ирана.

В ответ на это Тегеран пригрозил Ашхабаду возможной подачей иска против «Туркменгаза», предложив при этом туркменским властям возобновить переговоры по вопросу о газовых долгах Ирана, а также рассмотреть вопрос об увеличения объема транзита голубого топлива в Азербайджан и Армению.

Отметим, что в конце июля 2017 года руководство Иранской национальной газовой компании публично заявило о вводе в эксплуатацию новой газовой магистрали, которая дает Ирану возможность отказаться от дальнейшей закупки туркменского газа, а также в очередной раз пообещало подать в суд на Туркмению.