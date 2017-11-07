Кто ответит? 420 сотрудников мусорной компании остались без зарплат

Астрахань, , 16:51 — REGNUM В Астрахани сотни работников непубличного акционерного общества по сбору и утилизации твердых бытовых отходов «Астрахань ЭкоСервис» долгое время вынуждены были ждать выплаты честно заработанных денег. На сегодня большая часть задолженности перед работниками погашена, однако виновному в сложившейся ситуации от ответа уйти не удастся. Перед правосудием придётся ответить генеральному директору предприятия, передаёт ИА REGNUM 7 ноября.

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Регоператору по вывозу мусора в Астрахани грозит наказание

Руководителя компании обвинили в полной невыплате заработной платы 420 сотрудникам предприятия. В общей сложности речь идёт о более чем 19,5 млн рублей. Сомнений в виновности гендиректора у следствия не осталось — доказательную базу дознавателям удалось собрать достаточную для вынесения обвинительного приговора.

По данным следствия, деньги сотрудникам компании не выплачивались больше двух месяцев в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года. Причём не видели работники ни авансов, ни частичных выплат. Между тем, погасить задолженность по заработной плате у генерального директора НПАО «Астрахань ЭкоСервис» была. За это время в кассу и на расчетные счета компании поступили 266 млн рублей. Однако эти средства были растрачены на иные нужды предприятия.

Максимальное наказание, которое грозит руководителю, — три года лишения свободы.

Как уточнили в региональном СКР, сотрудникам предприятия уже выплачено более 16 млн рублей.

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Бывшую главу «Астрахань ЭкоСервис» обвинили в сокрытии миллионов от налогов

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое уголовное дело, в которому фигурирует компания «Астрахань ЭкоСервис». В январе 2017 года под уголовное преследование попал бывший руководителя компании, которого заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нынешний директор «Астрахань ЭкоСервис» попал под уголовную ответственность в декабре 2016 года. Его обвинили в грубом нарушении прав трудящихся. Тогда сообщалось, что задолженность перед работниками, которым 10месфяцев не платили зарплату, превысила 12,7 млн рублей.

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