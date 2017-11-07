Молдавия: Додон предложил ЕС пересмотреть соглашение о свободной торговле

Кишинёв, , 16:41 — REGNUM Европейский союз является основным торговым партнером Молдавии с долей около 64% по экспорту и около 50% по импорту. Об это сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем молдавский премьер Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филип и Мальмстрем подвели промежуточные итог внедрения соглашения о свободной торговле Молдавии с ЕС. Еврокомиссар подчеркнула, что объем торговли между Молдавией и ЕС увеличился на 15% по сравнению с 2015 годом.

По словам молдавского премьера, за эти годы ассортимент молдавской продукции, экспортируемой на европейский рынок, расширился, но по некоторым товарам — столовый виноград, слива, черешня — Кишинев хотел бы увеличения квот.

Филип также обсудил с Мальмстрем то, как соглашение о свободной торговле Молдавии с ЕС будет применяться в Приднестровье после 1 января 2018 года.

В ходе официального визита в Кишиневе Сесилия Мальмстрем также встретилась с президентом Молдавии Игорем Додоном. Он тоде отметил рост торговли между Молдавией и ЕС. «Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью», — добавил Додон.

Он также предложил пересмотреть положения Соглашения о свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций и ассиметричной торговле с ЕС. «Это относится к сельскохозяйственной продукции, более 70 процентов которой поставляется в настоящее время на рынок Российской Федерации и стран СНГ, при этом перспектива экспорта на рынок ЕС выглядит очень слабой. Пересмотр именно этих положений соглашения позволит добиться существенного роста нашего внутреннего потенциала, как производственного, так и экспортного», — пояснил Додон.

Он также обратился к еврокомиссару с просьбой о повышении некоторых экспортных квот на молдавские товары и о сохранении правил торговли с ЕС для Приднестровья в 2018 году.

«Выступаю за взвешенный баланс, прежде всего экономических интересов Республики Молдова, которые присутствуют как на Востоке, так и на Западе», — подвел итог Игорь Додон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ходе предвыборной кампании Додон обещал денонсировать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом, однако заняв пост президента смягчил позицию. Теперь он предлагает лишь пересмотреть положения, касающиеся торговли отдельными видами продукции. При этом рычагов и полномочий добиться этого у Додона нет.