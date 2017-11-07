Строительство скандальной высотки в центре Воронежа остановил суд

Воронеж, , 16:32 — REGNUM В Воронеже суд по требованию прокуратуры признал незаконным выдачу мэрией разрешения на строительство многоэтажного дома в центре города. Застройщик пытался оспорить решение, однако Арбитражный суд региона поддержал иск, сообщил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Речь идет о строительстве многоэтажного жилого дома в исторической части города, на Платонова, 15. С жалобой на строителей — компанию ООО «Воронежбетон» — обратились местные жители, еще в прошлом году.

Тогда же, в 2016 году, при проверке выяснилось, что проект, который прилагался к строительству многоэтажки, не предусматривал ни детских площадок, ни нормативного числа стояночных мест для автомобилей, а этажность и плотность застройки были завышены.

«При этом строительство дома не начиналось, земельный участок и проектная документация для строительства здания были выставлены для реализации на интернет-сайте по продаже недвижимости за 120 млн рублей», — добавил Михаил Усов.

После того, как прокуратура внесла протест, действие разрешения на строительство администрацией Воронежа было прекращено.

Но застройщик обжаловал решение мэрии в суде. В результате Арбитражный суд Воронежской области согласился с позицией прокуратуры города Воронежа и признал законным прекращение действия разрешения на строительство указанного многоквартирного жилого дома.

Между тем, как ранее сообщали воронежские СМИ, строительство дома было анонсировано еще в 2013 году, к 2015 дом должен был быть сдан. Однако в 2015 году к работам на площадке еще даже не приступили

Ранее мэр Воронежа отозвал разрешение на строительство офисного здания в центре Воронежа, на улице Пушкинской — также по предписанию прокуратуры. Интересно, что застройщик (все то же ООО «Воронежбетон») получил разрешение в июне, когда их выдачу контролировал лично Гусев.

Отметим, что с начала этого года строительный блок мэрии претерпел значительные кадровые изменения. С требованием навести порядок в строительной отрасли города губернатор Алексей Гордеев обратился к мэру Александру Гусеву еще в январе, призвав его покончить с «архитектурным бандитизмом».

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Тогда же стало известно о задержании главного архитектора города по подозрению в получении взяток. После этого строительный блок мэрии лихорадило в течение нескольких месяцев: пост начальника управления строительной политики города покинул Виктор Владимиров, затем уволился с поста начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов, Владимир Астанин уволился с должности вице-мэра по строительству.

В феврале Александр Гусев взял под личный контроль выдачу разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию построенных объектов. В середине сентября, когда гордума согласовала кандидатуру Артура Кулешова на пост вице-мэра по строительству, глава города заявил, что готов вернуть полномочия.

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