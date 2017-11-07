В Липецкой области прошла межрегиональная стажировка управленцев

Липецк, , 16:08 — REGNUM Липецкая область стала площадкой межрегиональной стажировки в рамках реализации проекта министерства труда и социальной защиты РФ по обмену опытом и внедрению на государственной гражданской службе современных технологий управления персоналом «HR — практикум». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На стажировку собрались представители кадровых ведомств Воронежской, Курской, Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также слушатели программы «Академия эффективного лидерства», состоящие в управленческом резерве Липецкой области, — всего около 30 человек.

На практико-ориентированном семинаре, организованном управлением государственной службы и кадровой работы администрации региона, речь шла об алгоритме успешной деятельности в районе и применении эффективных кадровых технологий.

Мероприятия проходили в Чаплыгинском районе Липецкой области. Выбор места проведения выездного занятия объяснили тем, что Чаплыгинский район на протяжении длительного периода стабильно демонстрирует высокие показатели социально-экономического развития.

Агентство региональных социально-экономических проектов в рейтинговом исследовании признало Чаплыгинский район территорией с наиболее развитой туристской инфраструктурой в Центральном федеральном округе. Это было подтверждено соответствующим свидетельством. Динамику и уровень развития туристской инфраструктуры участники семинара увидели во время посещения объектов культуры. Они побывали в Центре развития народных промыслов и краеведения, Музее купечества, Краеведческом музее, Музее воинской славы.

Липецкая область, по оценкам экспертов, является ярким примером региона с системной и выверенной кадровой политикой. Неслучайно передовой опыт липчан по использованию современных подходов к процессу обучения госслужащих и управленцев востребован на всероссийском и международном уровнях.

«Внедрение современных кадровых технологий позволяет прозрачно и оперативно осуществлять кадровую политику, формируя грамотные и эффективные управленческие команды», — считает руководитель региона Олег Королев.