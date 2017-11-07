В Севастополе депутаты встали на защиту инвесторов

Севастополь, , 16:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя отвергли законопроект, предусматривающий отмену льготных ставок налога на прибыль резидентам свободной экономической зоны. Ни один из депутатов не подержал предложенное правительством изменение в закон на заседании 7 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года предлагается отменить льготную ставку налога на прибыль для участников свободной экономической зоны в Севастополе.

По данным директора департамента финансов правительства Владимира Штопа, изменения поддержаны министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой. Отмена льгот снизит уровень дотационности региона и повысит сбор налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

«Оценка выпадающих доходов в бюджет по налогу на прибыль — 470 млн рублей, — сказал докладчик. — С января ни разу план по налогу на прибыль не выполнен. Это связано исключительно с массовой регистрацией в СЭЗ».

По его словам, зачастую резиденты рассматривают льготы как один из вариантов ухода от налогообложения.

«Регистрируются в СЭЗ, покупают на три миллиона мебели ‑ и это называют инвестициями», — сказал Штоп.

Депутат Татьяна Лобач считает, что не стоит отменять пониженные ставки в условиях санкций до тех пор, пока севастопольские предприниматели не будут в одинаковых условиях с материковым бизнесом.

«Льготы — важнейший инструмент привлечения инвестиций в наш город, люди поверили нам, несмотря на санкции. Причем в реализации закона о СЭЗ есть свои трудности. А теперь предлагается поднять им налоги, чтобы пропало желание регистрироваться в СЭЗ», — заявила депутат.

В итоге за законопроект не проголосовал ни один из 18 депутатов. Повторно закон может быть внесен в ЗС через два месяца.

Напомним, что согласно закону о СЭЗ, в Севастополе действует 2% ставка налога на прибыль для резидентов, средства направляются в бюджет города. Ставка действует в первые три года, 6% — с четвертого по восьмой годы деятельности, 13,5% — с девятого года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство в июле приняло постановление о плане мероприятий по отмене льготных ставок для СЭЗ и плательщикам транспортного налога — исходя из низкой эффективности для бюджета. Это связывают с тем, что зарегистрировавшись резидентами СЭЗ, организации не ведут заявленную деятельность.

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