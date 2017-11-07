Прибыль сербской «дочки» «Газпром нефти» выросла в 2,6 раза с начала года

Белград, , 15:59 — REGNUM Чистая прибыль компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), являющейся дочерним предприятием «Газпром нефти», за январь-сентябрь 2017 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 20,1 млрд динаров (около 170 млн евро), следует из отчётности компании.

Показатель EBITDA (прибыль до налогов и амортизации) вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,3 миллиарда динаров (~289 млн евро).

За отчётный период компания реализовала 2,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

За январь-сентябрь 2017 года NIS выплатила 126 млрд динаров (~1 млрд евро) налогов в бюджет Сербии — на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.

«Нефтяная индустрия Сербии» — одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний юго-восточной Европы. Основными направлениями деятельности компании являются разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация нефтепродуктов.

NIS принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в городах Панчево и Нови Сад суммарной мощностью переработки 7,3 млн тонн нефти в год, сеть АЗС «NIS Petrol», а также нефтебазы.

«Газпром нефть» владеет 56,15% акций компании, 29,87% принадлежат правительству Сербии, 13,98% — сербским акционерам.

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