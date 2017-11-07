Госдума пересмотрит бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Москва, , 16:02 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2017—2019 годах, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

В правительстве отмечают, что изменения в бюджете ПФР необходимы из-за уточнений показателей социально-экономического развития РФ до 2020 года. В частности, предлагается, что из госбюджета в ПФР в виде трансфертов на обязательное пенсионное страхование в 2017 году поступит на 30 млрд рублей меньше. Это связано с тем, что за счет роста показателя по фонду зарплат на 507 млрд рублей, увеличились и страховые взносы, которые поступят в ПФР в 2017 году на выплату страховых пенсий.

Кроме того, правительство также предлагает пересмотреть доходы и расходы бюджета ПФР в 2017 году. Предполагается, они вырастут на 687,2 млн рублей, которые поступят в фонд в виде страховых взносов от увеличившейся зарплаты членов летных экипажей гражданской авиации. Появившиеся средства будут направлены на выплату пенсий членам таких экипажей.

Правительственная инициатива также предлагает снизить объем трансфертов из госбюджета, которые будут перечислены в ПФР для софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния. В правительстве отмечают, что в 2017 году фонду на эти цели потребуется не 6,766 млрд рублей, как планировалось ранее, а 5,543 млрд рублей.

Депутаты рассмотрят инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 10 ноября.