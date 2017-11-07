Нефть сосредоточилась на элите Саудовской Аравии

Москва, , 15:52 — REGNUM Волатильность на сырьевом рынке постепенно сходит на нет. Рынок готов стабилизироваться после крайне подвижных торговых дней, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«В том случае, если в ближайшие сутки новой информации по арестам высокопоставленных саудовских чиновников и принцев не появится, инвесторы приступят к снижению доли политической премии в нефтяных ценах», — пояснила эксперт.

Баррель североморской нефти Brent 7 ноября торгуется по $64,21 (-0,09%). Ближайшая поддержка расположена на уровне 63,65, сопротивление стоит у 66,0. За «бочку» техасской легкой нефти WTI на площадке предлагают $57,37 (+0,03%).

«7 и 8 ноября будут публиковаться обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На фоне имеющегося ближневосточного ажиотажа статистика может остаться и незамеченной», — считает Бодрова.

Средние прогнозы предполагают, что запасы нефти за прошлую неделю снизились на 2,8 млн баррелей при том, что неделей ранее они сократились на 2,435 млн баррелей (отчет минэнерго США).

«Однако пока все рыночное внимание сосредоточено на правящей элите Саудовской Аравии», — отметила эксперт.

Читайте также: В 2018 году нефть вырастет до $70−80