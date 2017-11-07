«Отис» в Ярославле: Безопасность – главный приоритет

Ярославль, , 15:49 — REGNUM ИА REGNUM: Компания «Отис» — одна из старейших компаний на рынке лифтового оборудования в России. Как давно вы здесь присутствуете? Расскажите поподробнее, пожалуйста.

Компания «Отис» уже давно присутствует в России. Впервые компания пришла сюда еще в 1893 г. выполнять личный заказ императора Александра III. Тогда в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге был установлен первый в России лифт «Отис». В советские годы «Отис» осуществлял единичные поставки лифтов, в основном для технически сложных или важных проектов. В начале 1990-х годов компания вернулась в Россию и с тех пор активно работает в нашей стране, предлагая полный спектр продукции и услуг — от проектирования, производства и монтажа нового оборудования до сервисного обслуживания и модернизации существующих лифтов и эскалаторов.

В Центральном федеральном округе компания присутствует с 1993 года. Сегодня здесь работает почти 200 сотрудников «Отис». За то время, что мы работаем в России, мы зарекомендовали себя как ответственный работодатель, показали, что можем стабильно развиваться, в тоже время запуская новые проекты, у которых пока нет аналогов в российских регионах.

Кроме того, буквально на днях мы открыли новый офис компании в Ярославле, который позволит нам стать ближе к нашим клиентам в регионе. Уже сейчас наши специалисты тесно сотрудничают с местными заказчиками как в вопросах установки нового оборудования, так и в отношении сервисного обслуживания оборудования в жилищном и коммерческом сегментах.

: Есть ли у компании производство в России? Сколько техники вы производите на территории РФ?

Успех компании во многом обусловлен тем, что мы являемся компанией полного цикла: это означает, что мы производим, устанавливаем и обслуживаем лифты, используя наши локализованные производственные и сервисные мощности. Кроме того, мы также привлекаем к работе российских специалистов. В России у нас несколько заводов и локально мы выпускаем уже до 85% комплектующих. Основное производство компании расположено в Санкт-Петербурге с возможностью производства до десяти тысяч лифтов в год.

: Какими проектами занимается компания в Ярославской области?

Основной спрос на продукцию компании мы наблюдаем в жилом сегменте, однако в Ярославской области мы также тесно сотрудничаем с большим количеством заказчиков из сферы коммерческой недвижимости. Среди наших наиболее значимых проектов, куда мы поставили оборудование «Отис», можно выделить училище олимпийского резерва по хоккею на улице Чистопрудная, художественный музей на Советской площади, а также Ярославский областной перинатальный центр. Кроме проектов по установке нового оборудования, компания активно занимается и его техническим обслуживанием.

: Сколько ваших лифтов и другого технического оборудования установлено в городе?

В период с 2015 до настоящего момента в Ярославскую область (основная часть непосредственно в Ярославле) было поставлено более 300 единиц лифтового оборудования, а с начала текущего года компания также поставила более 30 единиц нового оборудования.

: Расскажите нам поподробнее, пожалуйста, как проводится проверка лифта на безопасность: как во время запуска, так и в рамках технического обслуживания и в дальнейшем? Что входит в данную процедуру?

Первый тест безопасности был проведен еще основателем компании Элайшей Отисом, который решил наглядно продемонстрировать работу ловителей — устройств для удержания кабины лифта при обрыве троса. В ходе первого показательного эксперимента лифт был поднят на высоту четвертого этажа, а затем Отис обрубил канаты, которые его удерживали. Однако, к изумлению свидетелей эксперимента, лифт не упал. В наши дни, на большинстве заводов «Отис» существуют специальные испытательные башни, в которых проверяется безопасность той или иной модели. Одна из таких башен есть и в России — на заводе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, мы проверяем наше оборудование на всех этапах производства и проводим аудиты безопасности уже установленного оборудования. Кроме аудита безопасности, в компании также организованы и кросс-функциональные аудиты. Суть подобных проверок заключается в том, что специалисты «Отис» из одних регионов осуществляют проверку качества выполняемых работ в других регионах.

: Какой процент лифтового оборудования в городе подлежит замене? И насколько правильное техническое обслуживание, в целом, способно продлить срок эксплуатации лифта?

Благодаря своевременному техническому обслуживанию можно избежать поломок, однако, срок службы лифтового оборудования, как и любой техники, не бесконечен. Он составляет 25 лет. По истечении данного срока машину рекомендуется заменить. Когда он приближается к концу, компания, которая проводит техобслуживание лифта, рекомендует управляющей компании провести работы по замене. По нашим подсчетам, сейчас около 60% лифтов в Ярославле уже отработало свой срок службы, но мы отмечаем, что в регионе проводится работа в этом отношении. Как мы говорили ранее, безопасность является основным приоритетом компании.

: Какие планы у компании по дальнейшему развитию как в Ярославской области, так и в России в общем?

В первую очередь, мы планируем удерживать наши высокие позиции в сегменте технического обслуживания лифтового оборудования. Мы по-прежнему будем предъявлять самые высокие требования к безопасности нашего оборудования, так как для компании «Отис» нет ничего более важного, чем безопасность. Мы также планируем укреплять наше сотрудничество с заказчиками и продолжать наращивать сервисный портфель, в частности, благодаря открытию новых офисов, что позволит нам быть еще ближе к нашим заказчикам.