Рубль вернется к ослаблению после паузы

Москва, , 15:47 — REGNUM Российский рубль 7 ноября неплохо отыгрывает весь новостной объем, накопившийся за последние несколько дней. Утром колебания валют были довольно агрессивными, но продолжения на получили, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, еще минимум день нужен рублевым парам, чтобы учесть все внешние катализаторы.

«Однако уже 8 ноября рынок способен вернуться к прежним реалиям: расширению присутствия Минфина РФ на рынке и соответствующему давлению на позиции отечественной валюты», — пояснила Бодрова.

Если доллар закроет сегодняшнюю сессию выше 58 рублей, шансы на продолжение подъема после паузы увеличатся.

«В общем и целом, для пары доллар/рубль по-прежнему актуален диапазон 58,50−59,50. Вариант с проходом к 60 тоже отбрасывать пока не стоит», — полагает эксперт.

Добавим, 7 ноября доллар США в итоге стабилизировался около 58,78 руб. (-0,5%). Евро оценивается в 67,99 руб. (-0,9%).

Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 8 ноября, составляют 58,45 руб. за американскую валюту (повышен на 3 копейки) и 67,76 руб. за евро (понижен на 32 копейки).

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