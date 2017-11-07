Прибалтика думает, как жить без дотаций ЕС

Таллин, , 15:26 — REGNUM Национальная аудиторская палата Эстонии представила парламенту годовой отчет, главный акцент которого — необходимость готовиться к переменам из-за ожидаемого значительного сокращения финансирования из фондов ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 ноября.

В распространённом отчете утверждается, что первый этап сокращения финансирования ожидается в 2019 году, а в новом периоде финансовой перспективы ЕС, который начнется в 2021 году, Эстония может получить куда более скромную финансовую поддержку.

По предварительным подсчетам министерств финансов Эстонии, без учета фактора выхода Великобритании из ЕС, выплаты Эстонии в следующей финансовой перспективе ЕС могут сократиться на 40%.

Планируется, что в 2014—2020 годах Эстония получит из структурных и инвестиционных фондов ЕС 4,4 млрд евро.

В отчете Национальной аудиторской палаты Эстонии отмечается, что настало время «мудро подготовиться к периоду, который будет не таким хорошим, как этот», то есть «нужно копить запасы и переустроиться».

Подобные дискуссии проходят и в Литве. Официальному Вильнюсу уже давно пора готовиться жить самостоятельнее, убежден глава парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

«Уже с 2009 года я поднимаю вопрос о возможной структурной зависимости ряда секторов экономики и государственных финансов нашей страны от средств помощи ЕС. Учитывая, что соотношение этих средств с ВВП составляет около 4%, этот вопрос имеют под собой почву», — сказал Якелюнас на прошедшей в литовском парламенте 3 ноября конференции на тему жизнеспособности государства, без дотаций ЕС.

Напомним, после 2020 года (реально после 2022 года) дотации ЕС в Прибалтику сократятся в разы. Считается, что этого срока хватает с 2004 года, когда эти страны вошли в ЕС, для повышения благосостояния до общеевропейского, однако аналитики в Литве, Латвии и Эстонии множество раз указывали на то, что дотации ЕС использовались неэффективно.

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