Доллар стремится к 65 рублям

Москва, , 15:10 — REGNUM Рост котировок нефти, начавшийся в сентябре, частично является результатом активной позиции ОПЕК и России по достижению баланса спроса и предложения на рынке. Отчасти этот рост поддерживается спекулятивными интересами. Особенно это ощущается в последние 2−3 недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

«Рынок выглядит перегретым, не отвечающим тем изменениям в балансе спроса и предложения, которые есть по факту. Снижение коммерческих запасов все еще находится выше средних значений за пять лет. Рост спроса, увеличившийся во втором квартале, в третьем уже снизил свои темпы с +2,2 до +1,2 млн баррелей/день за год, вернув общую динамику в рамки прежних прогнозов», — отметил эксперт.

Возможная пролонгация соглашения ОПЕК о заморозке уровней добычи уже учтена рынком. Ситуация с арестами в Саудовской Аравии больше похожа на исключительно внутреннюю историю без какого-либо влияния на внешние рынки.

«Спекулятивный ажиотаж закрыл глаза игроков на информацию из Мексики об открытии крупнейшего месторождения за 15 лет. Возможности США в наращивании объемов предложения при дальнейшем росте цен все еще велики. Да и другие игроки способны компенсировать выпадающие объемы предложения. Прогнозы по росту спроса на следующий год остаются умеренно консервативными на уровне +1,4 млн баррелей/день», — пояснил Дьяченко.

Стоит ожидать скорую коррекцию от достигнутых уровней для нормализации среднесрочных темпов изменения котировок — до $55−56 за баррель.

«Корреляция между динамикой цен на нефть и курсом рубля постепенно уменьшается. В текущей ситуации рубль будут подталкивать к плавному ослаблению вне зависимости от цен углеводородов. Но любое снижение нефти будет на руку такому ослаблению. Коррекция поможет дальнейшей девальвации в сторону 65 рублей за доллар», — считает эксперт.

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