В 2018 году нефть вырастет до $70-80

Москва, , 14:23 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 7 ноября достигла отметки 64,20$. Это максимальные отметки с 2015 года. Нефтяные цены растут с конца июня 2017 года, в общей сложности прибавив 50% с 44$ до 64$, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

«Главным фактором, толкающим цены вверх, являются усилия основных добытчиков. Соглашение об ограничении добычи нефти подписанное странами ОПЕК+ в начале 2016 года привело к фундаментальным изменениям и постепенному возвращению рынка к балансу», — отметил эксперт.

Соглашение будет действовать до марта 2018 года и это значит, что до марта фундаментальная сила будет толкать нефтяные котировки вверх.

«Дополнительными драйверами к росту сейчас выступают сразу несколько факторов. Во-первых, озвученная в октябре президентом России возможность продления соглашения ОПЕК+, до конца 2018 года. Во-вторых, поддержка этого предложения со стороны главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. В-третьих, попытки ОПЕК включить в соглашение об ограничении добычи североамериканских добытчиков. И наконец, в четвертых замедление сектора сланцевой добычи нефти в США», — пояснил Быков.

Очень вероятно, что сложившиеся условия останутся неизменными до марта 2018 года и тренд на рост нефтяных цен сохранится, позволив ценам в этот период достигнуть $70−80 за баррель. Дальнейшая судьба цен на нефть будет зависеть от коллективных действий участников рынка.

«Что касается российского рубля, то здесь не стоит ждать серьезных колебаний как в сторону усиления российской валюты, так и в сторону ослабления. Российские экономические власти в силу политических обстоятельств, президентских выборов в нашей стране в следующем году, будут удерживать курс рубля в стабильном состоянии.

Так что к концу 2017 года можно ожидать традиционного небольшого снижения рубля к отметкам 62−63 рубля за доллар США, а к президентским выборам в марте 2018 года роста российской валюты к отметкам 56−57 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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