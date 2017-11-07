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В Литве требуют снизить один из самых высоких в ЕС акциз на дизель

Экономика

Акциз на дизельное топливо выше, чем в Литве, только в Болгарии, Венгрии и Румынии

Вильнюс, 7 ноября 2017, 13:22 — REGNUM  Член литовской парламентской фракции «Порядок и справедливость» Ремигис Жемайтайтис зарегистрировал поправки к закону об акцизах, в которых предлагается снизить акцизный тариф на дизельное топливо, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в канцелярии Сейма Литвы. В 2014 году компания «Экономические консультации и исследования» и Центр администрирования налогов и бизнес-процессов подготовили исследования акцизов в Литве.

Жемайтайтис отметил, что в Литве акцизы с учетом доходов жителей во всех группах товаров, за исключением пивной категории, намного выше средних показателей в ЕС, в Литве доступность акцизных товаров одна из самых низких в ЕС.

«Доступность дизельного топлива, на которое наложен акциз, в Литве также одна из самых низких в ЕС. Если сравнивать акцизы на дизельное топливо, то больше чем в Литве этот акциз только в Болгарии, Румынии и Венгрии. Поскольку топливо — очень важный товар каждодневного потребления, повышение акциза и связанный с этим рост цен сократит покупательскую способность жителей. Низкая доступность дизеля, кроме всего остального, говорит о том, что нет обоснованных причин повышать размер акциза»,— отметил член Сейма Жемайтайтис.

«Мы все прекрасно понимаем, что повышение акцизного тарифа отразится на бизнесе страны — именно дизельное топливо по традиции самое распространенное в бизнес-секторе — в сферах грузовых и пассажирских перевозок. Это способствовало бы росту потребительских цен в этих экономических сферах и общему росту уровня потребительских цен», — отметил Жемайтайтис.

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