Фирма заплатит 71 млн рублей за незаконную свалку в Подмосковье

Коломна, Московская область, , 13:06 — REGNUM Коммерческая фирма заплатит более 70 млн рублей штрафа за организацию незаконной свалки в подмосковном городе Коломна, сообщили в региональном министерстве экологии и природопользования.

Такое решение по иску в отношении ООО «КС Инвест» вынес Коломенский городской суд. Ущерб нанесен землям на территории городского округа.

В ходе расследования выяснилось, что фирма с 2012 года ведет планировку земельного участка под строительство производственно-логистического комплекса в городском округе Коломна.

При этом рабочие отсыпали участок землей с включением коммунальных отходов.

Отсыпка была произведена на площади более 3 га. Незаконно размещено около 55 тыс. кубометров отходов.

За это нарушение фирма была оштрафована на 100 тыс. рублей. Ущерб почве составил 71,2 млн рублей.

По решению суда эту сумму должен возместить нарушитель. Также «КС Инвест» предписано ликвидировать нелегальную свалку.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прямой линии президент России Владимир Путин направил поручения правительству РФ представить предложения по ликвидации полигонов отходов и усилению ответственности юридических лиц, отвечающих за их эксплуатацию.

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