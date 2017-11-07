О спасения завода «Красный октябрь» волгоградцы просят Путина

Волгоград, , 12:41 — REGNUM Работники металлургического завода «Красный октябрь» в Волгограде опасаются волны массовых увольнений. Волгоградцы в отчаянии пишут обращение на имя первого лица государства с просьбой спасти комбинат и работающих на нём людей. Петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину, появилась несколько дней назад на популярной платформе для гражданских инициатив, передаёт ИА REGNUM 7 ноября. Пока под обращением подписались немногим более полсотни человек.

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По словам работников завода, люди, работающие и живущие на заработную плату за очень тяжелую и вредную работу, останутся на улице по вине нерадивых властей.

«Чемпионат по футболу 2018 года пройдёт и что дальше? Нищие население Волгограда будет кушать травку с газона, на котором проведут два матча чемпионата?» — негодуют горожане.

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В обращении отмечается, что в Волгоградской области уже разрушены, закрыты или растащены по камушкам почти все заводы и предприятия, а строящиеся торговые центры — вовсе не выход, потому что развлекаться на нищенские зарплаты, да ещё и под постоянным страхом потерять работу, просто невозможно.

«Мой муж работает на этом заводе 18 лет. У нас ипотека, у нас ребенок-инвалид, как мы будем жить если завод закроется, просто невозможно представить. На заводе полный беспредел. Многих уволили. Чего ждать незнаем. Такое предприятие уничтожают! и в войну выстоял и 90-ые годы пережил и кризис в 2008, а теперь он не нужен??? А как же работники и их семьи??? Ведь в Волгограде просто нет работы (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — жалуется жительница Волгограда Анна П.

Подписанты просят главу российского государства не дать «очередным зарвавшимся чинушам уничтожать и так хрупкую нашу промышленность».

Напомним, об угрозе массовых увольнений на недавней пресс-конференции для журналистов говорил владелец Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко. О сокращении сотрудников, аресте счетов и полной остановке производства Герасименко, который на данный момент является фигурантом нескольких уголовных дел, заявил из-за рубежа по видеосвязи, а точнее с Кипра, где он сейчас находится. Помимо всего прочего Дмитрий Герасименко обвинил силовиков и контролирующие органы в давлении, направленном на «захват предприятия», пишет «Кавказский узел».

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Как отметил присутствовавший на пресс-конференции депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников, в конфликте вокруг завода «нужно разбираться», но предприятие должно работать.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее предприятие Волгоградского региона — металлургический завод «Красный октябрь» — было признано банкротом в октябре 2012 года. Весной 2014 года работники завода вместе с неравнодушными гражданами вышли на митинг, где выразили своё возмущение действиями руководящего состава предприятия «Красный Октябрь», которое, по мнению экспертов, намеренно разрушает предприятие. Тогда же не обошлось и без обращений за помощью к Владимиру Путину, на имя которого были направлены письма-жалобы и резолюция митинга с просьбой срочно вмешаться в проводимую руководителями комбината политику.

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