Право на застройку квартала ветхого жилья в Воронеже выставят на торги

Воронеж, , 12:31 — REGNUM В Воронеже искать компанию, которая займется развитием квартала, застроенного ветхим и аварийным жильем, власти намерены через аукцион. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

В соответствии с постановлением, администрация намерена провести аукцион на право заключения «договора о развитии застроенной территории жилого квартала».

Речь идет о территории, ограниченной улицами Димитрова — Клинская — Окружная — Ржевская, в Левобережном районе Воронежа — о планах администрации по сносу в этом районе аварийных домов стало известно в сентябре. Площадь этой территории — 2,37 га. Под снос пойдет девять жилых домов. Кстати, тогда же стало известно о планах по сносу еще трех аварийных жилых домов — На Ленинском проспекте и улице Меркулова.

Данные кварталы включены в программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», которая реализуется с 2010 года. Изначально программа была рассчитана на снос около 500 жилых домов и застройку этой территории — до 2015 года. Позже срок действия программы продлили до 2030 года.

В настоящее время в программу включено более 20 городских территорий, на которых расположены жилые дома, построенные в период с 1946 года по 1960-е. В рамках программы планируется снос 405,4 тыс. кв. м ветхого жилья и строительство 2,6 млн кв. м нового.

Однако пока разработка планов по развитию застроенных территорий явно ведется активнее, чем собственно снос ветхого жилья и строительство новых домов. Самый показательный пример — район улицы Ленинградской во все том же Левобережном районе: в течение нескольких лет здесь не могут расчистить квартал со старыми постройками, откуда людей уже давно переселили. Ветхие же дома стали прибежищем бомжей, наркоманов.

С начала года в этом районе произошло более десятка пожаров. Последний произошел накануне, 6 ноября — загорелись брошенные хозяйственные постройки.

В начале июля мэрия Воронежа отчиталась о работе по сносу аварийных расселенных домов. По приведенным тогда данным, в год в областном центре сносится в среднем примерно по 15 аварийных зданий. В этом году с июня — после целого ряда возгораний — работы активизировали, и за семь месяцев успели снести 16 зданий, 10 из них уже успели пострадать от пожаров.

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