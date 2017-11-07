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Названа стоимость контрактов между Иракским Курдистаном и «Роснефтью»

Экономика

Иракский Курдистан является регионом, имеющим широкую автономию в составе Ирака

Каир, 7 ноября 2017, 12:17 — REGNUM  Иракский Курдистан и российская нефтяная компания «Роснефть» ранее заключили пакет контрактов, стоимость которых превысила $3 млрд. Об этом сообщил глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер в интервью РИА «Новости».

"Пакет контрактов между правительством Иракского Курдистана и «Роснефтью» превысил $3 млрд», — сказал Сабер.

Напомним, Иракский Курдистан является регионом, имеющим широкую автономию в составе Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 г. компания «Роснефть» подписала соглашение о покупке нефти с правительством Иракского Курдистана. Контракт на покупку и продажу черного золота стороны подписали на период с 2017 по 2019 годы. Договор предусматривает предоплату.

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Курдистан

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