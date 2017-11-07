В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

Москва, , 12:09 — REGNUM В России за 9 месяцев 2017 года банками было предоставлено 700,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1,3 трлн рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Увеличению объема ипотечных кредитов способствовало то, что в сентябре 2017 года снизились процентные ставки по ипотеке.

Так, средняя ставка в рублях по кредитам составила в сентябре 10,05%, снизившись на 53 б.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

В результате снижения ставки банки выдали в сентябре 98,4 тыс. ИЖК на сумму 183,9 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2016 года на 32 и 45% соответственно.

При этом регулятор отмечает, что ставки по ипотеке в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах не превышают 9,97%.

Добавим, на 1 октября 2017 года долги по ипотеке в России достигли 4,9 трлн рублей. Долги по валютной ипотеке составили 1% от общей величины задолженности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Сбербанка Герман Греф заявил о возможном снижении ставок по ипотечным кредитам до 5% в обозримом будущем. Греф соотнес величину ипотечных кредитов с официальным прогнозом правительства в отношении инфляции и отметил, что в текущем году уровень ставок по ипотеке может стать самым низким.

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