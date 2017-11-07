Долгий путь из Кисловодска в Сочи: новые препоны старому проекту

Ставрополь, , 12:08 — REGNUM Проект строительства короткой трассы, которая должна будет соединить города Ставрополья с черноморским побережьем Кубани, снова оказался под вопросом. На этот раз в его реализацию вмешались экологи. Они высказались против дороги, о целесообразности возведения которой власти южных регионов России говорят уже почти 70 лет. Отрицательное заключение экологов прозвучало на заседании рабочей группы Совета Федерации РФ в Кисловодске по вопросам комплексного развития города, пишет «КВМ сегодня».

Доводы экологов не новы, они уже не раз звучали в ходе обсуждения проекта дороги. Специалисты, которые провели экологическую экспертизу, опасаются, что трасса нанесет непоправимый вред Кавказскому биосферному заповеднику, через который проходит ее основная часть.

Речь идет о всемирном природном наследии, отметил эколог из Туапсе Евгений Витишко. Странно то, что «столь сомнительный с точки зрения защиты окружающей среды проект дошел до этой стадии», его должны были «зарубить» еще на стадии подачи документов, приводит мнение эколога «Кавказ. Реалии».

Есть мнение также, что проект строительства дороги и вовсе не будет иметь экономического эффекта.

«Те огромные инвестиции, которые бездарно закопают (отмоют и украдут) в строительство 12-километрового тоннеля, могли бы дать резкий рост экономики на тех территориях, где прошла бы трасса дороги в обход Кавказского заповедника», — цитирует интернет-портал бывшего директора заповедника Валерия Бриниха.

Однако авторы проекта не спешат отказываться от него. Для решения проблемы будет создана рабочая группа, которая продумает все возможные варианты решения.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дороги, которая соединит курорты Кавминвод и черноморского побережья Кавказа, идея которой была провозглашена еще в 60-е годы XX века, получила одобрение премьер-министра России Дмитрия Медведева. На заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 10 марта 2017 года он отметил, что это дорогостоящий проект, и реализовывать его надо с применением механизма государственно-частного партнёрства.

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Главе Федерального дорожного агентства Роману Старовойту представлено два варианта трассы Кисловодск — Сочи, которая будет проходить по территории трех регионов — Ставрополья, Кубани и Карачаево-Черкесии. Проект Ставрополья представляет собой четырехполосную трассу из активно развивающегося курорта Кавминвод Кисловодска в Адлер протяжённостью 334 километра. Карачаево-Черкесия представила альтернативный план трассы Черкесск — Сочи протяженностью 273 километра. Сейчас дорога из Кисловодска в Сочи тянется на 770 км.

Стоимость проекта короткой дороги составляет порядка 65 млрд рублей. Часть трассы уже существует, но требует реконструкции. Предстоит достроить еще 103 километра пути, включая два тоннеля. Новая трасса позволит туристам получить быстрый доступ к морю. Дорога сокращается практически вдвое, а стоимость поездки станет дешевле до 1,5 тыс. рублей на каждого человека (водителя и его пассажиров).

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