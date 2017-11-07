В Литве предлагают снизить налоги для семей с детьми

Вильнюс, , 12:02 — REGNUM

В Сейме Литвы у оппозиционных консерваторов возникла инициатива увеличить доходы семей, воспитывающих детей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в канцелярии литовского парламента. Согласно предложению членов парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, доходы семьи, получающей среднюю зарплату и воспитывающей двоих детей, должны увеличиться на 90 евро, а троих детей и больше — на 135 евро (средняя зарплата в Литве составляет около 840 евро).

Члены фракции консерваторов Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павиленис и Аудронюс Ажубалис зарегистрировали предложение к законопроекту о подоходном налоге с населения, согласно которому в отношении семей, воспитывающих двоих детей, применялся бы не 15-процентный, а 10-проентный тариф подоходного налога с населения, а в отношении семей, воспитывающих троих детей и больше — 5-процентный тариф.

«Такие изменения подоходного налога в зависимости от количества детей были бы одной из реальных мер, повышающих благополучие семей. Этим предложением мы стремимся сократить налоговую ношу как для семей, получающих самые маленькие доход, так и для тех, кто получает средние доходы или чуть больше. Мы убеждены, что предлагаемые правительством деньги на ребенка, с учетом проблемы нищеты и особенно высокого уровня цен, недостаточная поддержка семьям, воспитывающим детей, поэтому мы представляем это предложение», — утверждает Кащюнас.

Павиленис говорит, что после реализации этих изменений чистые доходы лица, воспитывающего двоих детей и получающего средние доходы, то есть примерно 830 евро в месяц, увеличились бы от 703,55 до 748,80 евро, по сравнению с нынешней системой сбора подоходного налога с населения. Доходы тех, кто воспитывает троих детей, выросли бы от 733,55 до 857,05 евро.

По словам Ажубалиса, это предложение поможет способствовать решению демографических проблем, сократить социальную изоляцию, с которой нередко сталкиваются многодетные семьи. Одна из основных причин низкой рождаемости — финансовая неопределенность жителей, то есть жители не уверены, что у них будет достаточно средств для содержания семьи.

«Было бы целесообразно предложить снизить налогообложение доходов для семей, воспитывающих детей, чтобы поддержать семьи, особенно многодетные, и способствовать стимулированию рождаемости, сокращению социальной изоляции», — считают консерваторы.

Отметим, именно эта партия, которая пришла к власти в 2008 году, «боролась» с международным экономическим кризисом снизив выплаты во время декретных отпусков. Литва в те годы также стала единственным государством ЕС, которое решило сократить пенсии по старости и лишить пенсий работающих пенсионеров, что впоследствии было признано антиконституционным решением.

Консерваторы, «борясь с кризисом», сократили пособия по безработице и целый ряд социальных выплат. Череда решений получило название «ночная налоговая реформа» из-за того, что десятки законов были изменены депутатами парламента, которые заседали в Сейме до раннего утра. Резкое сокращение социальных обязательств государства в январе 2009 года привело к единственным за всю новейшую историю Литвы массовым беспорядкам и даже попытки штурма парламента. Толпу спецподразделения разгоняли с применением слезоточивого газа и впервые в истории Литвы — резиновыми пулями.