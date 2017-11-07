Растущая нефть удержит курс рубля

Москва, , 12:09 — REGNUM Российская валюта продолжит уверенно идти к отметке 58 рублей за доллар и закрепится там благодаря растущим ценам на нефть. Об этом 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

«Растущие на фоне коррупционного скандала в Саудовской Аравии цены на нефть дают рублю шансы на укрепление — российская валюта может вновь дойти 57,5 рублей за доллар в случае продолжения роста котировок нефти марки Brent, стоимость которой 64 доллар за баррель и, скорее всего, продолжит расти», — считает Волков.

По его словам, на нефти также положительно скажутся пресс-конференция стран ОПЕК 7 ноября о долгосрочном прогнозе развития мирового нефтяного рынка. Позитивно на нефти скажется и публикация Минэнерго США краткосрочного прогноза по мировому рынку нефти, газа и нефтепродуктов. За счет этого российская валюта будет укрепляться, уверен эксперт. .

«Помехой для роста рубля может оказаться заявление Минфина о покупке иностранной валюты на внутреннем рынке с 8 ноября по 6 декабря на сумму 122,8 млрд руб. 5,8 млрд в день. Но согласно нашим ожиданиям, уже к концу этой недели рубль сможет закрепиться на уровне 57,5 рублей», — уверен Волков.

Стоимость нефти марки Brent 7 ноября поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Поводом для этого послужило задержание принцев и министров Саудовской Аравии. Между тем, на прошлой неделе нефтяные котировки стали резко расти из-за заявлений некоторых нефтедобытчиков о намерении продлить соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти до конца 2018 года.