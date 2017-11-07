Рубль не делает резких движений

Москва, , 11:37 — REGNUM Российская валюта продолжает игнорировать укрепление нефтяных котировок, которые впервые за несколько лет достигли отметки в 60 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«На первом плане остаются проблемы с валютным дефицитом: иностранцы, инвестировали в ОФЗ, закрывают часть позиций, выводят свои капитал и не спешат открывать новые сделки — спрос на госдолг упал в 2−3 раза», — пояснил эксперт.

Помимо нерезиндентов, покупку валюты существенно увеличил Минфин РФ: с 8 ноября до 6 декабря будет направлено 122,8 млрд рублей.

«Кроме того вырос вывод денег за рубеж со стороны отечественных компаний: за III квартал 2017 года было вывезено порядка 14 млрд долларов. По всей видимости, игроки опасаются введения валютного контроля», — считает Мащенко.

По его мнению, все эти события в совокупности могут сыграть крайне негативную роль в формировании стоимости рубля. Особенно если учесть, что размеры покупок валюты со стороны Минфина вполне может достигнуть 995 млрд рублей до конца 2017 года.

«Не стоит ожидать каких-либо резких движений котировок, однако негатив в отношении национальной валюты будет присутствовать. Подготовиться к возможному курсу в 60 рублей за доллар и 69 рублей за евро, желающим отправится в новогодний отпуск, лишним не будет», — полагает эксперт.

Читайте также: Риски для рубля сохраняются