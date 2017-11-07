Новое правило: На борту самолета можно провести 5 кг ручной клади

Москва, , 11:20 — REGNUM С 5 ноября 2017 года в России вступили в силу федеральные авиационные правила провоза багажа на борту самолета, сообщили в Минтрансе РФ.

Так, на борт самолета во время перелета можно взять минимум 5 кг ручной клади на одного человека.

Согласно новым правилам, без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов.

В перечень также добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри».

Бесплатно на борту самолета можно провести костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла.

При этом если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, потому что их можно убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Кроме того, новыми правилами предусмотрено объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе.

Напомним, что ранее норма провоза багажа на борту самолета не была закреплена законодательно.

При этом перевозчик может увеличить данный объём в качестве своего конкурентного преимущества.

В ведомстве пояснили, что данные изменения повысят авиационную мобильность населения и позволят нормативно урегулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, термин «ручная кладь» прописали в Воздушном кодексе РФ лишь 30 сентября 2017 года. С этого момента авиакомпании получили право продавать «безбагажные» билеты, позволяющие сэкономить на услуге по перевозке багажа.

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