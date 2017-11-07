«Система 112» в Чувашии: в планах — приём вызовов на иностранных языках

Чебоксары, , 11:20 — REGNUM Чувашия потратит ещё почти 15 млн рублей на закупку программного обеспечения для «Системы 112». Соответствующая информация о проведении аукциона размещена на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В документации также выделен ряд основных задач «Системы 112», среди которых — анализ информации о происшествиях, дистанционная психологическая поддержка, возможность приёма вызовов на иностранных языках.

Заказчиком выступает ГКЧС Чувашии. Согласно документации, планируется закупить 49 единиц специального программное обеспечения (лицензии) для «Системы 112». Начальная цена определена в сумме 14,7 млн рублей, поставка будет осуществлена за счёт средств республиканского бюджета.

«Цель — передача специального программного обеспечения «SI3000» (лицензий) неисключительных прав для организации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб Чувашской Республики», — отмечается в документации.

Напомним, ранее ГКЧС объявило о закупке оборудования для подключения экстренных оперативных служб (ЕДДС, ДДС МО) к существующему центру обработки вызовов «Системы 112» с начальной ценой в 30 млн рублей. Программно-технические комплексы ЕДДС будут размещены по 27 адресам, в том числе на территории каждого муниципалитета.

«Система 112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Через данную систему будут проходить прием и обработка сообщений о происшествиях, поступающих от населения и от сигнальных систем мониторинга опасных объектов. В документации также выделен ряд основных задач, среди которых — анализ информации о происшествиях, дистанционная психологическая поддержка, автоматическое восстановление соединения с обратившимся в случае внезапного прерывания связи, ведение базы данных об основных характеристиках происшествий (начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования), возможность приёма вызовов на иностранных языках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», которая внедряется с 2014 года, планируют запустить в июле 2018 года. В настоящее время в тестовом режиме работает сегмент «системы», развернутый в Чебоксарах.

По данным ГКЧС Чувашии, ежедневно дежурно-диспетчерская служба принимает звонки по городу и ближайших поселков. Статистика по республике показывает, что 70% из всех поступивших звонков — непрофильные и не требуют экстренного реагирования. 48% обратившихся нужна помощь медиков, 34% звонков — по линии правоохранительных органов, 15% людей нуждаются в помощи МЧС, 3% нужны службы газа и ЖКХ.

«Наблюдая за действиями диспетчера, понимаешь, что работа требует максимальной ответственности и стрессоустойчивости. В своих обращениях на линию 112 жители республики также просят снять с дерева кошку, помочь открыть дверь или подсказать номер телефона», — констатируют в региональном ГКЧС.

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