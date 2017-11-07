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Госдума обсудит поддержку отечественного виноделия

Экономика

Российской продукции сейчас очень сложно конкурировать на рынке

Госдума обсудит поддержку отечественного виноделия
Волков Александр Николаевич. Сбор винограда. 1956

Москва, 7 ноября 2017, 11:14 — REGNUM  Госдума на неделе рассмотрит законопроект, направленный на поддержку производителей вина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Законопроект направлен на стимулирование развития отечественного, российского виноградарства как отрасли сельского хозяйства», — отметил парламентарий.

К проекту закона поступили замечания, и предстоит большая работа перед принятием во втором чтении как раз в части акцентирования именно на отечественном виноградарстве, уточнил депутат.

«И это специально будет отражено в проекте постановления к принятию документа в первом чтении. Но эту работу необходимо начать», — сказал он.

«Виноградарство — это отрасль сельского хозяйства, а производство вина — это особый технологический процесс, и нынешнее правовое регулирование не отражает этого, из-за чего российской продукции очень сложно конкурировать на рынке», — заявил Неверов.

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Виноделие

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