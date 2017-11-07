Якутск пережил блэкаут №2: сбой дала новая ГРЭС

Якутск, , 12:46 — REGNUM Временное отключение электроэнергии 7 ноября коснулось жителей Якутска и Мегино-Кангаласского района республики. Причину отключения «Якутскэнерго» объяснило технологическим нарушением на введённой в эксплуатацию в октябре новой ЯГРЭС-2: отключилась газотурбинная установка. Свет уже дали, но жители Якутска паникуют и считают случившееся знаком того, что новая электростанция так же ненадёжна, как и старая, давшая аналогичный сбой 1 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В итоге город 1ч 20 минут просидел без света, это значит, что ГРЭС не готова к зиме, — уверен член общественной палаты Якутска Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту — прим. ИА REGNUM ). — В любой момент посреди зимы можем остаться без электроэнергии. Хорошо, что сегодня — 24о С, а не — 54. Они же опять на резервных турбинах запустили, как месяц назад. Есть гарантия, что не будет повтора зимой? Энергетики как обычно получат копеечный штраф в размере 100 рублей и продолжать брать с нас деньги и подвергать горожан опасности».

«Да очень тревожно… Никакой безопасности! Внятного ответа опять не дождёмся, как и после первой аварии. А между тем не дай Бог и третья будет», «Так и придётся умереть то без света, то без отопления», «Веселая зима по ходу будет», «Со 100-летием Октябрьской революции Вас!», «Пора задуматься о переезде… Город непрофессионалов…», — комментируют аварию Якутяне в соцсетях, окрестив её блэкаутом №2.

«Якутскэнерго», между тем, акцентирует внимание на том, что на этот раз отключение электричества коснулось не всех жителей Якутска и прилегающих районов, а только их части.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Якутской ГРЭС произошёл технологический хлопок, без электроснабжения на территории республики остались свыше 300 тыс. человек. Тогда у горожан отсутствовал не только свет, но и газо‑ и водоснабжение.