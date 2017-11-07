Auchan откроет сеть магазинов самообслуживания в Китае

Пекин, , 10:37 — REGNUM Французская торговая корпорация Auchan подтвердила информацию об открытии сети магазинов самообслуживания Auchan Minute в крупных городах Китая. Ожидается, что сеть будет запущена до конца 2017 года.

В заявлении корпорации отмечается, что магазины Auchan Minute будут функционировать без персонала. Для входа в магазин и оплаты покупок жителям КНР придется использовать систему бесконтактных платежей WeСhat Pay или AliPay, пишет «Жэньминь жибао».

Ассортимент Auchan Minute будет представлен 500 продуктами первой необходимости. Магазины будут открыты 24 часа семь дней в неделю. Первые мини-маркеты от французской корпорации заработают в Пекине и Шанхае. Позднее сеть магазинов самообслуживания раскинется в Гуанчжоу, Тяньцзине и Нанкине.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти шанхайского района Янпу сообщили об открытии первого в Шанхае магазина полного самообслуживания. Главным отличием минимаркета Bingo Box от традиционных магазинов является полное отсутствие персонала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Шанхае открылся первый магазин полного самообслуживания