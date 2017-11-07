Игра, в которую выиграть нельзя: жители РФ не ощутят роста цен на нефть

Владивосток, , 12:15 — REGNUM Не стоит связывать большие надежды с ростом цен на нефть в результате задержания 11 принцев из правящей семьи в Саудовской Аравии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября высказал кандидат экономических наук, руководитель экспертного сообщества школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Это событие он назвал локальным, и не рекомендовал жителям России ждать каких-то позитивных перемен вследствие спровоцированного роста цен на нефть.

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«Не стоит переоценивать значимость саудовской истории, — посоветовал эксперт. — Да, есть контролирующие денежные потоки иерархии и коалиции, но никакого большого значения в этой истории нет. Это маленькое, локальное событие, а полученные в результате него поступления в бюджет — абсолютная мелочь по сравнению с тем вопросом, как эти деньги будут расходоваться. Пока происходит так: вырастут цены — для нас ничего не изменится. Упадут — мы тоже не при чём. Это игра, в которую выиграть нельзя».

При этом Максим Кривелевич не нашёл связи между ростом цены на нефть и удорожанием бензина в России.

«Мировые цены на нефть тут не причём, это пятый по важности фактор», — констатировал кандидат экономических наук.

Рост цены бензина он объяснил грядущим повышением акцизов, которое, в свою очередь, он считает способом изъять у россиян лишние деньги, получаемые благодаря повышению пенсий, стипендий и так далее. Взять на все эти цели дополнительные средства неоткуда, поэтому приходится собирать с населения таким образом, предполагает эксперт. Он прогнозирует, что так и будет происходить: чем ближе к выборам, тем сильнее будут расходы на соцгарантии и тем сильнее будут работать схемы отъёма различными способами денег у населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Лондонской бирже 6 ноября стоимость барреля нефти составила почти $63, это самая высокая цена за последние 2 года. Удорожание нефти связывают с тем, что в Саудовской Аравии в рамках масштабной антикоррупционной кампании были задержаны 11 принцев из правящей семьи.

Напомним также, что с 30 октября по 3 ноября в центральных регионах России зафиксирован существенный рост оптовых цен на все виды бензина.