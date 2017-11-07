РФ и Таиланд заключили контракт на поставку вертолетов Ми-17В-5

Бангкок, , 10:11 — REGNUM Российская Федерация в ближайшее время поставит для Сухопутных войск Таиланда два вертолета Ми-17В-5. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке Thailand Defense & Security.

«В сентябре 2017 г. подписан контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5 в интересах Королевских Сухопутных войск Таиланда, — сказал он. — В дальнейшем речь может идти о партии машин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября текущего года в порту Манилы прошла церемония передачи филиппинской стороне партии российской военной продукции.

В частности, филиппинские военные получили поставленные из РФ армейские грузовики и стрелковое оружие.

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