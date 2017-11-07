Нефть под градусом геополитической напряженности

Москва, , 10:06 — REGNUM Нефть сорта Brent 6 ноября поставила новый рекорд. Накопившиеся за выходные новости подтолкнули актив вверх, что вылилось в ралли более чем на две фигуры. Котировки затормозили только на подходе к отметке $64,50, добравшись до новых максимумов середины 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Главным драйвером агрессивных покупок послужили новости из Саудовской Аравии, где полным ходом идет борьба с коррупцией на уровне элит. Также не ускользнул от внимания участников рынка конфликт между королевством и Ираном.

«5 ноября саудиты сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом, запущенную из Йемена, где ведутся военные операции, которые поддерживает Иран. Естественно, в качестве ответной реакции последовали обвинения в провокации», — отметил эксперт.

По его мнению, велика вероятность, что в ближайшее время ситуация получит развитие, и это потенциально способно подпитать силы котировок нефти, которые традиционно растут вместе с градусом геополитической напряженности.

«Помимо геополитики, быков по нефти порадовал пятничный отчет Baker Hughes, отразивший резкое сокращение числа буровых в США — на восемь штук до 729 единиц. И хотя релиз не вызвал первоначальной реакции котировок, он все же внес свою лепту в общую картину. Особенно важно то, что буровая активность в стране снижается в условиях высоких цен — Brent торгуется выше отметки $60 с 27 октября и продолжает дорожать», — пояснил Мащенко.

На фоне общей позитивной картины игроки также подпитываются надеждами на продление сделки ОПЕК+, хотя Россия в последнее время дает понять, что поддерживает идею, но может не счесть необходимым такой шаг в зависимости от условий на рынке.

«Пока этот сигнал игнорируется, да и пролонгация заложена в ценах, но если текущее ралли получит продолжение, в сознание трейдеров могут закрасться сомнения в перспективах продления ограничений», — считает эксперт.

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