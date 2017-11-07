Хабаровск, , 12:30 — REGNUM Дальневосточные губернаторы теряют влияние на федеральном уровне. Об этом свидетельствует очередной рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций. В группе «очень сильное влияние» еще в сентябрьском рейтинге находился только губернатор Сахалина. Но в октябре и он не удержался на верхних позициях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Сахалина Олег Кожемяко впервые покинул ТОП-20 глав субъектов РФ с очень сильным влиянием. С 13-го места в сентябре он переместился на 21-ое. Это всё ещё «сильное влияние», но уже не первая двадцатка. Эксперты АПЭК связывают это с перераспределением доходов от проекта Сахалин-2 в пользу федерального бюджета.

Остальные губернаторы ДФО тоже не могут похвастаться усилением влияния на федеральном уровне.

Сильное задымление в Хабаровске и его окрестностях, возмущение общественности по поводу неэффективной работы по тушению лесных пожаров значительно снизили позиции в рейтинге губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта — с 48-го он «ушёл» на 55-ое место.

В упрек главе Хабаровского края также ставят беспрецедентный отток населения из региона — за первое полугодие 5 307 человек, серьезные проблемы с невыплатой заработной платы — регион вошел в семёрку субъектов с самым большим зарплатным долгом. Справедливости ради: самый большой долг по заработной плате числится за структурой федерального подчинения — бывшим строительным гигантом «Дальспецстроем» — 400 млн рублей.

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Возникли вопросы у Счётной палаты РФ к реализации проектов в рамках туристического кластера «Северная мозаика» в Якутии — глава республики Егор Борисов спустился с 25-го на 35-ое место, потеряв сразу 10 позиций.

Губернатор Магадана Владимир Печеный потерял сразу 5 пунктов в рейтинге, опустившись с 64-го места на 69-ое. Причиной эксперты называют его непопулярную инициативу по включению северных надбавок в МРОТ.

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На 10 пунктов «упал» губернатор Амурской области Александр Козлов. Здесь целый набор негативных факторов: и заявление Счётной палаты о том, что из 13 объектов туристического кластера ни один не введен в строй, и вхождение в число семи регионов РФ по самому большому зарплатному долгу, и срыв графика поставок угля в регион, и несвоевременное начало отопительного сезона. С 72-го места Козлов «ушел» на 82-ое.

С 29-го места в сентябрьском рейтинге на 32-ое переместился губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Особняком в рейтинге стоит и.о. губернатора Приморского края Андрей Тарасенко — его позиции пока не с чем сравнивать. Он приступил к исполнению обязанностей главы региона только 5 октября. В рейтинге он пока находится на 47 месте.

С 77-го в сентябре на 84-ое из 85 возможных в октябре опустился губернатор ЕАО Александр Левинталь. В области постоянное недовольство населения буквально всем — медициной, безработицей.

С 56-го на 63-е место опустился губернатор Чукотки Роман Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты ВЦИОМ пришли к выводу, что больше всего в ДФО недовольны качеством жизни жители ЕАО, Амурской области и Якутии. Самые большие претензии — к здравоохранению. Те же специалисты пришли к выводу, что в Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке и Чукотке отмечаются высокие показатели удовлетворения качеством жизни.

Между тем, жителей того же Сахалина данные подобных рейтингов возмущают. Люди не верят статистическим отчетам, называют данные о средней зарплате «профанацией» и — уезжают из ДФО. Из Хабаровского края за первое полугодие 2017 года уехало 5 307 человек, из Приморья — 5 133 за тот же период. Сахалин продемонстрировал демографический рост, прибавив 1,5 тыс. человек. Но 50% из них — мигранты из стран Центральной Азии.