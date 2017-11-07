Риски для рубля сохраняются

Москва, , 09:58 — REGNUM Торги на Московской бирже 6 ноября не проводились, но на межбанковском рынке российская валюта неплохо укрепилась в ответ на новый виток агрессивного нефтяного ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

К тому же и доллар, и евро чувствовали себя неуверенно на международном валютном рынке. Так, доллар, который 3 ноября превысил отметку 59 рублей, скорректировался в области 58,50 рубля. Евро растерял практически все набранные очки, вернувшись под отметку 68 рублей, отметил он.

«Единственным драйвером укрепления российской валюты стали покупки на рынке нефти, — полагает эксперт. — Резкий подъем Brent к новым максимумам середины 2015 года на подходе к отметке $64,50 не мог остаться незамеченным. Сырьевой сегмент подпитывается новостями из Саудовской Аравии и ростом геополитической напряженности в целом».

В королевстве идет массовая зачистка элит в рамках борьбы с коррупцией, что вкупе с ситуацией вокруг саудитов и Ирана способствует росту премии за геополитический риск.

«На фоне движения рынка черного золота в сторону баланса этот фактор, особенно если конфликт получит продолжение, будет иметь большое значение для цен. Так, возможно дальнейшее удорожание нефти, несмотря на ее перекупленность», — пояснил Ковалев.

Впрочем, по его мнению, если в краткосрочной перспективе рубль может еще немного прибавить в цене и продолжить реабилитироваться после недавнего снижения, то в более долгосрочном периоде валюта по-прежнему подвержена понижательным рискам.

«Основным источником является уход спекулянтов с российского рынка, который может ускориться, если опасения относительно ухудшения состояния российской экономики начнут разрастаться и спровоцируют цепную реакцию на рынке», — считает эксперт.

Читайте также: Ослабление рубля сдерживает нефть