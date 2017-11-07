У граждан РФ растет интерес к курсу доллара

Москва, , 09:45 — REGNUM У жителей России вновь начал вызывать интерес курс доллара. Так, если два года назад за курсом доллара следили 50% граждан, то в 2017 году их число выросло до 58%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

61% опрошенных считают, что курс доллара к рублю вырастет, и через три месяца за доллар будут давать 63 рубля.

49% жителей России полагают, что через год доллар можно будет купить за 64 рубля.

В ходе опроса выяснилось, что у 32% опрошенных совсем нет сбережений — ни в рублях, ни в долларах.

Среди тех российских граждан, у кого есть сбережения, большинство хранят деньги в рублях (65%).

Лишь у 5% респондентов есть долларовые сбережения, у 4% есть сбережения в евро. Другим валютам доверяет не более 1% опрошенных.

Отметим, в момент проведения опроса официальный курс доллара находился на уровне 58 рублей.

Опрос был проведён 30 октября — 1 ноября 2017 года. Опрошены 1800 респондентов в возрасте от 18 лет, граждане РФ. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России улучшились условия для накопления сбережений. Так, если в июле 2015 года о том, что у них нет сбережений, говорил 41% российских граждан, то в июле 2017 года эта доля заметно снизилась — 33%.

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