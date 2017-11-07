Лишь 8% граждан РФ пользуются услугами микрофинансовых организаций

Москва, , 09:27 — REGNUM В России растет информированность граждан о деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Если в 2013 году о МФО слышали 22% респондентов, в 2016 — 45%, то в 2017 году о существовании МФО знают 71% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Чаще всего о МФО осведомлены мужчины (78% против 65% женщин), 25−34-летние граждане (80%) и жители городов-миллионников, кроме обеих столиц (86%).

Что такое микрофинансовые организации, не знают 29% жителей России.

За последние годы к услугам МФО обращались лишь 8% респондентов. 92% предпочитают не сталкиваться с микрофинансовыми организациями.

Чаще всего к МФО обращаются жители средних городов с населением менее 100−500 тыс. человек (15%) и молодежь 25−34 лет (11%).

Год назад основным барьером для обращения было недоверие к деятельности МФО (58% в 2016 году). В настоящее время на первом месте — высокая стоимость услуг (53% в 2017 году и 36% в 2016 году).

Потребность в таких услугах отсутствует у 40% граждан РФ (50% в 2016 году).

22% опрошенных отказываются обращаться в микрофинансовые организации из-за опасений безопасности.

Опрос проведен в феврале 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России в 2016 г. выявил около тысячи фирм, занимающихся нелегальным потребительским кредитованием, что в два раза больше, чем годом ранее.

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