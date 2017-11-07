Алтайский зерновой рынок замер в ожидании «инопланетян»

Барнаул, , 09:24 — REGNUM В кризис перепроизводства и отсутствие своевременных мер государственной поддержки зерновой рынок Алтайского края сейчас и вовсе замер. Как передает сегодня, 7 ноября, корреспондент ИА REGNUM, на протяжении последних 10 дней цены на зерно, гречку и подсолнечник нового урожая упали ниже себестоимости и остаются практически неизменными. При полученных в регионе более 5 миллионов тонн зерновых и проблемах с их сбытом сколько-нибудь внятная информация о мерах, предпринимаемых для стабилизации рынка, до сих пор отсутствует.

«Упали ниже некуда. За семечку хозяйствам предлагают 10−11 тыс. рублей за тонну, за зерно — 4−5 тысяч рублей за тонну. Гречку покупают по 4,5−6 тысяч рублей за тонну. Никто не хочет объяснять, что происходит и к чему готовиться», — подтвердил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района Владимир Жданов. Ранее он отмечал, что получит не менее 10 миллионов рублей убытков и вынужден продать часть урожая по таким ничтожным ценам, поскольку нужно рассчитываться за взятые кредиты.

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«Ждем чуда! Может, инопланетяне прилетят и все настроят», — иронизирует генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

Интересно, что и на официальных сайтах краевого минсельхоза и официальном сайте правительства Алтайского края тоже отсутствует сколько-нибудь значимая информация на эту тему: последние сведения датированы еще 20 октября. Тогда со ссылкой на данные лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» чиновники сообщили о высоком качестве собранного урожая.

«Результаты исследований пшеницы подтверждают качественные показатели зерна продовольственных кондиций на 89,9 процента, алтайская пшеница этого года демонстрирует число падения значительно выше предыдущих сельскохозяйственных лет, высокую натуру (от 790 до 834 г/л) и соответствующую стекловидность. Ячмень нового урожая зафиксирован в протоколах лабораторных исследований с высокими качественными показателями.

Алтайская гречиха этого года — более выполненная, содержание ядра в этой культуре выше 2016 года, соя в регионе показывает средние качественные характеристики для этой культуры, а вот чечевица в этом году высочайшего качества, сорная и зерновая примеси во всех проанализированных партиях соответствовали требованиям действующих стандартов.

Урожай и кондиционные показатели гороха приятно удивили всех участников зернового рынка региона. Качество масличных культур в регионе лучше предыдущих лет», — отмечает сайт минсельхоза Алтайского края.

Внес свой «позитив» и Алтайкрайстат, известив на днях, что, по предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, прирост посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий края за последние 10 лет составил 229,9 тысячи гектаров, увеличившись до 3639,8 тысячи гектаров.

Между тем президент России Владимир Путин на октябрьском совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронежской области поручил продумать, как избежать рисков снижения цен из-за высокого урожая зерна в этом году. Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, ожидается рекордный за всю историю России сбор, который составит порядка 130 млн т.

«Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены», — напомнил Владимир Путин. Но на деле ничего кроме субсибирования перевозок сельхозсырья и готовой продукции правительством РФ предложено не было.

Напомним, это субсидирование (регулируется постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 года №1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом»). В это постановление вошли три федеральных округа центральной части России и три региона за Уралом: Челябинская, Новосибирская области и Алтайский край.

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Просьбы ряда глав регионов (в том числе и губернатора Алтайского края) хотя бы локально начать зерновые интервенции для стабилизации цен результата не принесли. Правда, первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов в ходе выставки «Золотая осень» упомянул, что закупочные интервенции могут запустить в декабре.

«Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — цитирует его слова «Агроинвестр».

ИА REGNUM уже сообщало еще о нескольких факторах, которые привели к обвалу зернового рынка. Вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, все происходящее начинает выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов.

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