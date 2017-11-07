Крупный инвестор выбрал Хабаровский край, а не Приморье

Хабаровск, , 09:25 — REGNUM Компания «Полиметалл» намерена построить в Советской Гавани (Хабаровский край) гидрометаллургический комбинат. На рабочей встрече потенциальный инвестор Виталий Несис и губернатор Вячеслав Шпорт договорились, что процедура по оформлению производственной площадки будет запущена в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам директора «Полиметалла», площадка в Советской Гавани больше других подходит под реализацию нового производства. Здесь есть железная дорога, порт, который не замерзает, проведена энергетическая инфраструктура. Кроме того, есть возможность воспользоваться преференциями для бизнеса.

«Эти факторы стали решающими в выборе площадки на территории Хабаровского края, хотя мы также рассматривали соседнее Приморье», — прокомментировал Виталий Несис.

Ожидается, что в 2018 году будет запущена процедура по оформлению производственной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке с момента внедрения территорий опережающего развития и свободных портов подписано 555 соглашений о реализации инвестиционных проектов. Резиденты планируют вложить в экономику макрорегиона 2,4 трлн рублей.