В Якутске делят «народные» деньги: крематорий или памятник корове?

Якутск, , 09:54 — REGNUM В Якутске создание сервиса по поиску нянь сочли одним из самых актуальных проектов из 107, предложенных горожанами в рамках «Народного бюджета», который в 2018 году составит 30 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жителям Якутска также понравились идеи направить средства из казны на профилактику правонарушений, обустройство спортивно-игровой площадки Саха политехнического лицея и реставрацию неназванного художественного объекта. На что в итоге пойдут «народные» деньги, будет известно после подведения итогов.

Сервис для поиска нянь, как предполагается, будет стоить 3 млн рублей. За эти деньги инициаторы проекта готовы отобрать лучших нянь и составить базу, воспользовавшись которой, как предполагается, жители Якутска смогут без проблем подобрать и нанять человека, с которым можно будет смело оставить ребёнка.

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Проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений, как предполагается, будет стоить 262 тыс. рублей и проводиться в двух образовательных учреждениях, отличившихся наиболее высоким уровнем правонарушений среди обучающихся.

Голосуют горожане пока неактивно, но в списке наиболее частых предложений — траты на создание спортплощадок для детей или взрослых, при детских садах или школах — это четверть заявок.

Есть и необычные предложение: 637 тыс. рублей просят направить на установку памятника якутской корове или 670 тыс. — легендарному автомобилю ГАЗ-М20 «Победа», 6,9 млн рублей — на строительство крематория: «планируемый поток клиентов — 67% от числа умерших», 2,6 млн — на адресные таблички с якутским орнаментом для домов, 2,2 млн — на бассейн в селе Маган, 796 тыс. — на сайт «Саха Библия» на якутском языке.

Два из числа поступивших проектов направлены на помощь людям без определённого места жительства: один — на строительство приюта для них с проживанием и питанием (7,9 млн рублей), другой — на создание социальной столовой (1 млн рублей).

Социальных проектов в принципе много: горожане предлагают создать сайт по оказанию психологической помощи (250 тыс. рублей) или аналогичный центр (3,6 млн), оказывать социально-психологическую помощь неблагополучным семьям (775 тыс. рублей), организовать учебный центр реабилитации пожилых людей (1,8 млн), реализовать социально-культурный проект по интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья (276 тыс. рублей),

В списке инициатив также создание скверов, строительство учебно-производственной теплицы для выращивания ранней рассады цветов, овощных культур для благоустройства города и обеспечения населения свежими овощами (2 млн рублей), устройство снегозадержателей на крышах домов (1,8 млн) и обустройство площадки для выгула собак (121 тыс. рублей). Горожанам также предлагается голосовать за строительство тёплых остановок (два проекта).

Потратить деньги из бюджета можно также на организацию детского досуга «Город профессий Туймаада» (6,3 млн), фотопроект «Ветераны ВОВ и потомки» (1,1 млн), съёмки полнометражного художественного фильма в память о воинах-якутянах (1 млн), развитие стрит-арта (70,5 тыс. рублей), проведение ежегодного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Талант без границ» (135 тыс. рублей), создание коворкинг-центра «Мамам в помощь» (2,4 млн), открытие группы продлённого дня для детей из малообеспеченных, многодетных семей (1,2 млн) и создание мобильного приложения «Помогай-ка», где будут публиковаться объявления с просьбой о помощи (71 тыс. рублей). Ещё 1 млн рублей хотят получить авторы проекта по обоснованию предупреждения о существовании в Якутске значительного сейсмического риска.

Напомним, в 2018 году из казны Якутска на реализацию проектов «Народного бюджета» планируется выделить 30 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аналогичного конкурса по распределению 30 млн рублей бюджета на 2017 год установили тренажёры, создали несколько спортплощадок, благоустроили территории двух школ, создали летние водопроводы в Гагаринском округе (1 миллион) и селе Старая Табага (по 1,2 миллиона), организовали прохождение курсов молодого бойца, издали занимательную детскую энциклопедию «Якутск от А до Я», краудсорсинговую книгу «383 факта о Якутске» и 1000 экземпляров исторической книги Тулагино-Кильдямского наслега, провели Северный марафон, сняли 3 анимационных фильма о празднике Ысыах и полнометражный художественный фильм «Жить», создали сборную городскую команду КВН, открыли центр дневного пребывания и социальной поддержки несовершеннолетних матерей, запустили в работу службу социального сопровождения людей с инвалидностью.